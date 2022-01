Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: contratto depositato in Lega

Calciomercato Juventus, ultim’ora ufficiale: il contratto è stato depositato in Lega: le cifre e i dettagli dell’affare. Arriva a titolo definitivo

Adesso è ufficiale. Federico Gatti è un nuovo calciatore della Juventus. Il contratto del difensore è stato depositato in Lega nell’ultimo giorno di mercato. Questa mattina ha sostenuto le visite mediche e dopo ha messo nero su bianco. Insomma, è tutto fatto.

La Juventus ha bruciato la concorrenza proprio alla fine. Sembrava dovesse essere destinato al Torino il difensore classe 1998. Ma invece Cherubini che lo aveva messo nel mirino da tempo, ha affondato il colpo chiudendo in breve tempo l’operazione. Un colpaccio, anche questo, visto che Gatti sta dimostrando in Serie B di essere un elemento affidabile. Probabilmente alla Juventus è stato consigliato anche da Fabio Grosso, che lo sta allenando al Frosinone. Dove rimarrà in prestito fino al termine della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpaccio last minute in Bundesliga | Decide tutto Nandez

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuovo affare in Serie A | Scelto il dopo Perin

Calciomercato Juventus, i dettagli dell’affare Gatti

Ecco i dettagli dell’operazione: Gatti arriva a titolo definitivo per una cifra complessiva di 7,5 milioni di euro. I bonus sono di 2,5 per un totale insomma di 10 milioni. Come detto fino alla fine del campionato il difensore giocherà ancora in Serie B per poi unirsi in maniera definitiva alla Juventus all’inizio della prossima stagione. Quando avrà ancora un anno per poter imparare al fianco di Chiellini il mestiere. Quello vero.

Su Gatti oltre al Torino si erano mosse nelle scorse settimane anche altre squadre della massima serie. Ma Cherubini è davvero scatenato e ha deciso che anche questa operazione andava chiusa in breve tempo. Così è stato. Un momento magico per la società bianconera che ha iniziato alla grande l’opera di rivoluzione.