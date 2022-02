Calciomercato Juventus, tripla offerta rifiutata: 36 milioni!

Calciomercato Juventus, tantissime pretendenti per il centrocampista brasiliano: tre le proposte che il club ha rispedito al mittente.

Da circa ventiquattrore il mercato invernale è ufficialmente chiuso. Riaprirà i battenti solamente a fine stagione, subito dopo i verdetti del campo. La Juventus ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi che si era prefissata: un attaccante di peso, un centrocampista e un giovane di grande prospettiva. Anche in uscita non si poteva fare oggettivamente di più: in poco tempo il club bianconero è riuscito a piazzare ben tre esuberi.

La ricostruzione è ufficialmente iniziata. A giugno continuerà la campagna di rafforzamento del centrocampo: Zakaria era solo il primo della lista. La Vecchia Signora sta sondando anche altri profili, come quello di Douglas Luiz dell’Aston Villa, uno dei centrocampisti più ricercati in questa sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Douglas Luiz idea per giugno

Dall’Inghilterra, infatti, riportano in queste ore come il club di Birmingham abbia rifiutato tre grosse offerte per il brasiliano, uno dei pupilli del tecnico Steven Gerrard. In scadenza di contratto nel 2023, su di lui c’era l’Arsenal: i Gunners erano disposti a sborsare poco più di 35 milioni di euro per portarlo a Londra. Fortissima la concorrenza dei rivali del Tottenham. Gli Spurs c’hanno provato fino all’ultimo, ma poi sono stati costretti a ripiegare sull’ormai ex bianconero Bentancur, finito alla corte di Antonio Conte assieme a Kulusevski.

Così Luiz, almeno fino a giugno, non si muoverà dalle West Midlands. Ma il suo addio è solamente rinviato. Chissà che fra le pretendenti, tra qualche mese, non spunti pure la Juventus, che avrebbe bisogno di un centrocampista con le sue caratteristiche per completare la ristrutturazione del reparto.