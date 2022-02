Calciomercato, Pogba alla Juventus: spunta una quota da brividi

Calciomercato, cosa dicono i bookmaker su un possibile ritorno del centrocampista francese a Torino alla corte di Allegri.

Paul Pogba e il Manchester United sono sempre più lontani. La seconda avventura inglese del centrocampista transalpino è praticamente agli sgoccioli. L’ex bianconero andrà in scadenza nel prossimo giugno e da qualche settimana è libero di accordarsi con qualsiasi altro club che decidesse di puntare su di lui e sulle sue indiscutibili qualità.

Rientrato in Inghilterra nell’estate 2016, dopo sei stagioni di continui alti e bassi il campione del mondo ha voglia di cambiare aria e dunque di affrontare una nuova sfida. Tra l’altro i Red Devils non hanno neanche insistito più di tanto per il rinnovo, visto il rapporto non più idilliaco con lo stesso calciatore, che per diverso tempo ha vissuto quasi da separato in casa. Non gli farà cambiare idea il nuovo allenatore Ralf Rangnick, che sembra avere idee completamente diverse per quanto riguarda il futuro.

Calciomercato Juventus, i bookmaker fanno sognare i tifosi bianconeri

Tante sono le squadre che nei prossimi mesi tenteranno di assicurarsi il francese. Tra queste c’è ovviamente anche la Juventus, che non hai mai dimenticato Pogba e che avrebbe bisogno di uno con le sue caratteristiche per rifondare il centrocampo. Un’opera avviata nell’ultima sessione di mercato con l’arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach e le partenze di Ramsey, Kulusevski e Bentancur.

Su Pogba però è forte la concorrenza del Psg, che secondo i bookmaker di Sky Bet sarebbero in pole per riportare il giocatore in Francia. Ma subito dopo i parigini, ad una quota comunque clamorosa – pagherebbe tre volte la posta – c’è la Vecchia Signora, una soluzione che lo stesso Pogba non disdegnerebbe nella maniera più assoluta.