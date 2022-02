Calciomercato Juventus, voltafaccia De Ligt: 40 milioni

Calciomercato Juventus, “voltafaccia” de Ligt: il difensore valutato troppo dalla società bianconera. E il club prende altre piste

Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di una possibile offerta – e anche importante – del Chelsea per il difensore della Juventus de Ligt. L’olandese che la Juve ha preso dall’Ajax, davanti a un’offerta che si aggira intorno ai 90 milioni di euro – per età e anche per rendimento è il minimo – potrebbe anche partire. Ma a quanto pare la società inglese, impaurita dalla richiesta di Cherubini, avrebbe cambiato obiettivo.

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’ infatti, i Blues avrebbero deciso di virare su Araujo del Barcellona che il club catalano valuta circa 40 milioni di euro. Una cifra nettamente inferiore di quella che la Juve chiede per quello che senza ombra di dubbio potrebbe diventare uno dei difensori più forti al Mondo. Meglio così, a dire il vero. Perché nessuno è intoccabile in nessuna società, figurarsi davanti a cifre del genere. E de Ligt è meglio averlo in squadra che non averlo. Pericolo scampato quindi? Forse sì, anche se non è detta del tutto l’ultima.

Calciomercato Juventus, de Ligt rimane

Le cose potrebbe veramente cambiare solamente in un caso: qualora la squadra di Massimiliano Allegri non riuscisse a prendersi la qualificazione alla prossima Champions League. Sarebbe un peccato mortale – visti anche gli investimenti fatti nel mese di gennaio – che costringerebbe Cherubini a cedere qualche big per risanare i conti. Che ovviamente, adesso, sono basati sui possibili introiti che la massima competizione europea regala ogni anno.

Bene, de Ligt in quel caso sarebbe uno dei sacrificabili, non ci sono dubbi, anche perché permetterebbe di raggruppare un bel po’ di milioni di euro che potrebbero mettere le cose a posto. Ma sono pensieri questi che nessuno dentro la società e nemmeno dentro la squadra in questo momento si è fatto. C’è da vincere.