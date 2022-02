Calciomercato, l’ombra del Real Madrid spaventa la Juventus: contatti con l’agente

Calciomercato Juventus, anche il Real Madrid così come i bianconeri hanno sondato l’agente del calciatore. Ancelotti spaventa Massimiliano Allegri

Arriva dalla Spagna la notizia che mette un poco in apprensione Massimiliano Allegri e non solo. Anche Cherubini infatti vede avvicinarsi l’ombra del Real Madrid su uno dei possibili colpi per la prossima stagione.

Un innesto a parametro zero, visto che il calciatore come ben si sa ha ormai deciso di non rinnovare il proprio contratto che va in scadenza salutando di conseguenza il Milan. Insomma, su Kessie, ci sarebbero anche i Blancos. Che avrebbero iniziato a parlare – almeno stando alle notizie riportate da As – anche con l’entourage dell’ivoriano che sicuramente non si allenerà a Milanello il prossimo anno. Ormai i margini per trovare un accordo non sembrano più esserci.

Calciomercato, anche il Real su Kessie

Non si è andati oltre un semplice colloquio per capire quali sono le reali intenzioni del calciatore. Un primo abboccamento, insomma, così come anche la Juventus ha fatto nelle scorse settimane. A Madrid il profilo di Kessie è visto bene: sarebbe, almeno inizialmente, un ripiego di Casemiro. Ma le possibilità che l’attuale centrocampista del Milan possa guadagnarsi in poco tempo una maglia da titolare sarebbero tante. La Juve quindi deve stare attenta a questa possibilità che poi alla fine non è nemmeno l’unica: attorno alle prestazioni dell’ivoriano si sono mosse anche altre squadre top d’Europa, attirate anche dalla possibilità di prenderlo a parametro zero.

Cherubini naviga a vista. Attendendo gli sviluppi ma sapendo anche di poter contare su una preferenza del calciatore che, a quanto pare, a parità di offerte potrebbe anche decidere di rimanere in Serie A. Certo, c’è da capire quanti soldi metterà sul piatto il Real Madrid ma anche il Psg di Leonardo: che, per soddisfare le richieste di Kessie, non dovrebbe avere problemi.