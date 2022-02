Calciomercato Juventus, accordo raggiunto | Vola negli States

Calciomercato Juventus, l’accordo è stato trovato: firma sempre più vicina. Altra cessione a un passo.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia terminata, in casa Juventus gli affari non terminano mai.

Una delle ultime trattative in cantiere riguarda Douglas Costa, retrocesso con il Gremio e desideroso di intraprendere una nuova esperienza. I bianconeri non hanno nessuna intenzione di puntare sull’ex Bayern Monaco, legato peraltro alla Vecchia Signora da un contratto in scadenza nel 2023, e secondo quanto riferito da Romeo Agresti di goal.com, nel fine settimana il brasiliano è atteso a Los Angeles per apporre la firma sul contratto che lo legherà ai LA Galaxy.

Calciomercato Juventus, accordo Douglas Costa – La Galaxy: c’è una novità

C’è una novità, però, per quanto concerne la natura dell’accordo. “Flash”, infatti, dovrebbe firmare un contratto che prevede con la compagine statunitense anche un’opzione per le prossime due stagioni. Un vero e proprio affare per la Juventus, che a quel punto non sarebbe costretta a trovare un’altra sistemazione per Douglas Costa che, stando così le cose, è sempre più vicino a militare nel quinto campionato della sua altalenante e per certi aspetti sfortunata carriera.