Calciomercato, “grana” Dybala | “La Juventus ha già deciso”

Calciomercato Juventus, bomba Dybala: la rivelazione in diretta che potrebbe rappresentare una chiave di volta decisiva.

Archiviata la sessione invernale di calciomercato, per la Juventus è giunto il tempo di programmare quei rinnovi contrattuali da tempo messi in cantiere ma che – o per un motivo, o per un altro – non sono stati al momento perfezionati.

Su tutti spicca quello di Paulo Dybala. Con l’argentino l’accordo sembrava essere raggiunto sulla base di un prolungamento fino al 2026 a circa 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi; tuttavia, nelle ultime settimane si sono registrati sensibili passi indietro, con l’accordo che, non a caso, è stato procrastinato (forse) a gennaio. Nel frattempo, le voci inerenti un possibili approdo all’Inter, al Barcellona o in una delle due squadre di Manchester cominciano a farsi sempre più fitti, con l’agente della Joya, Jorge Antun, atteso fra poche settimane da un faccio a faccia che ha tutta l’aria di essere decisivo.

Calciomercato Juventus, bomba Dybala: la decisione della Joya

Summit al quale si vocifera che la Juve possa presentarsi con un’offerta al ribasso, mettendo sul piatto grossomodo la stessa cifra percepita attualmente dal numero 10. Intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus, però, Luca Momblano – a chi gli chiedeva se la decisione dei vertici dirigenziali bianconeri fosse subordinata all’esito della seconda parte di stagione della Vecchia Signora e del ruolo giocato dall’attaccante ex Palermo nella conquista di un posto in Champions – ha risposto così: “Per me la Juventus ha già deciso su Paulo Dybala, e non è una questione legata alle prestazioni della seconda parte di stagione. La mia sensazione è che la Juve su diversi giocatori abbia già le idee chiare, ho avuto questo input stamattina.”