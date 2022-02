Calciomercato, Juventus-Zaniolo: nuovo contatto | La Roma ora trema

Calciomercato Juventus, contatto con l’entourage di Zaniolo: la posizione della Roma e i possibili risvolti.

L’appetito vien mangiando, e in casa Juventus l’effetto Vlahovic ha rigenerato una tifoseria a cui sembrava impossibile mettere le mani su uno dei cinque centravanti più forti in circolazione. Ma il processo di ringiovanimento della rosa non è certo finito qui, e a mercato chiuso, i rumours concernenti un possibile approdo all’ombra della Mole di Nicolò Zaniolo sono diventati di dominio pubblico.

Giovane, talentuoso, affamato di vittorie, con personalità da vendere: Zaniolo piace alla Juve non da ora. Basti ricordare il famoso “pizzino” di Paratici, che aveva inserito il nome dell’ala offensiva nella wish-list bianconera. I due infortuni ne avevano frenato la crescita e ridimensionato l’appeal: ma ora, il gioiello cresciuto nelle giovanili dell’Inter è tornato prepotentemente nei radar della Vecchia Signora che – laddove dovesse centrare l’obiettivo Champions League – si potrebbe anche permettere di affondare il colpo con la Roma indipendentemente dai risvolti della trattativa per il rinnovo con Dybala.

Calciomercato Juventus, contatto per Zaniolo: la posizione della Roma

La partita, insomma, è aperta, e la Juventus ha già fatto le prime mosse. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport”, in questi giorni ci sarebbe stato un contatto tra gli uomini mercato di “Madama” e l’agente di Zaniolo. Nulla di trascendentale, ma un “segnale” d’avvertimento: per Zaniolo, la Juve c’è, e nei prossimi mesi architetterà il piano giusto per presentarsi da Tiago Pinto con l’offerta giusta. Il general manager giallorosso, nella conferenza stampa di qualche giorno fa, non ha chiuso le porte ad un addio di Zaniolo, tutt’altro; per adesso i capitolini non hanno ancora fissato il prezzo del ragazzo, che però dovrebbe attestarsi sui 50 milioni di euro, con la possibilità che aumenti esponenzialmente nel caso in cui il giocatore dovesse rendersi protagonista di una seconda parte di stagione entusiasmante.

Molto dipenderà dall’esito delle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: la volontà della Roma è quella di trovare un punto d’incontro, fermo restando che il tetto massimo salariale è stato fissato a 4 milioni. Basteranno per convincere Zaniolo? La partita è ancora cominciata…