Calciomercato Juventus, intrigo Zaniolo-Dybala | La “vendetta” della Roma

Calciomercato Juventus, “vendetta” Roma: fari accesi su Paulo Dybala. Cosa sta succedendo: l’ultimo intreccio con i giallorossi.

La svolta tanto attesa per il rinnovo di Paulo Dybala non è ancora arrivata: nella seconda metà di febbraio è atteso un summit che, a questo punto, ha tutta l’aria di essere decisivo.

Le carte in tavola sono cambiate, con i bianconeri che sembrano piuttosto recalcitranti a mettere sul piatto quei 10 milioni di euro a stagione per mezzo dei quali si era trovato l’accordo. Dubbi e perplessità sembrano aleggiare sul futuro della Joya, con l’ombra dell’Inter che diventa sempre più minacciosa. Marotta non ha chiuso la porta all’attaccante argentino, anzi: lo ha definito pubblicamente un’occasione, che pare abbia fatto drizzare le antenne a diversi club della Premier League, Manchester City e Liverpool in primis, ma occhio al Tottenham dei grandi ex. Tuttavia, c’è un’altra che starebbe monitorando la situazione.

Calciomercato Juventus, addio Dybala: anche la Roma sulla Joya | Intreccio con Zaniolo

Sul fronte Dybala, “attenzione anche alla Roma”: così Tuttosport riferisce di un possibile interessamento dei giallorossi per la il numero dieci della Juve. Che sia semplice manovra di disturbo o interessamento concreto non è dato saperlo; del resto, nelle ultime ore i bianconeri avrebbero cominciato a dialogare con l’entourage di Zaniolo, tastando il terreno in vista di un eventuale affondo in estate. Ragionevole pensare, dunque, che Pinto possa “vendicarsi” navigando nell’ombra per Dybala, sondando esplorativamente la situazione. Scenario da monitorare, in quanto gravida di possibili conseguenze a stretto giro di posta: il futuro del vicecapitano della Juve è sempre più un thriller.