Juventus, ansia Allegri | Volo cancellato e rientro last minute

Juventus, un volo cancellato che a questo punto potrebbe complicare la sua presenza in campo destando Allegri in emergenza.

Juventus, come scrive il giornalista Mirko Nicolino sul proprio profilo Twitter, Weston McKennie sarebbe dovuto rientrare in Italia ma il suo volo è stato cancellato. Un problema in più per Massimiliano Allegri.

Un volo cancellato e la possibilità di riavere il centrocampista solo in tempo per la rifinitura di sabato. La situazione a centrocampo potrebbe dunque cambiare radicalmente.

Juventus, McKennie e il volo cancellato | Quando ritorna il centrocampista

McKennie, di conseguenza, sarà di rientro solo entro sabato, alla vigilia della sfida contro il Verona di sabato sera. Un problema in più per Allegri che adesso deve capire se riuscirà ad avere già dal primo minuto il centrocampista americano.

La sfida di domenica sera sarà già importante per vedere all’opera i nuovi acquisti, come sappiamo Allegri avrà già a disposizione sia Zakaria che Vlahovic, il bomber serbo arrivato proprio per fare la differenza fin da subito. I tifosi bianconeri sperano di vedere all’opera il loro nuovo beniamino con il numero 7 sulle spalle, lo stesso di Cristiano Ronaldo.