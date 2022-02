Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile: pronti quattro colpi da urlo

Calciomercato Juventus, Cherubini insaziabile. Il direttore sportivo bianconero ha in mentre ben quattro super colpo da mettere a segno.

Calciomercato Juventus, come scrive ‘Tuttosport’, Federico Cherubini il direttore sportivo della Vecchia Signora non avrebbe finito le sue cartucce in serbo. Stando infatti alle ultime indiscrezioni sarebbero ben quattro gli obiettivi da portare a termine entro giugno. Si tratta di quattro profili completamente diversi e di diversi ruoli.

La Juventus non si ferma. Dopo aver stregato tutta l’Europa con un mercato di gennaio da urlo, i bianconeri hanno in serbo ben altro quattro papabili colpi per il mercato estivo. Come scrive ‘Tuttosport’, la Juventus non si ferma e si consacra, ancora, regina del mercato. Quattro profili in diversi ruoli del campo, iniziando dal portiere Ospina che potrebbe arrivare al posto di Perin in scadenza, mentre in difesa c’è sempre vivo il sogno Bremer del Torino e Cambiaso e in attacco spicca in cima alla lista dei desideri Zaniolo della Roma.

Calciomercato Juventus | Cherubini re del mercato: quattro cartucce da capogiro

Zaniolo è chiaramente il primo nome della lista, giocatore straordinario e forse uno dei talenti più cristallini della nazionale azzurra, insieme a Federico Chiesa. Il nazionale italiano, ora pupillo della Roma, potrebbe arrivare alla Juventus, vista anche la situazione relativa a Paulo Dybala, che in caso di mancato rinnovo, potrebbe lasciare la Vecchia Signora.

Ma non solo Zaniolo, anche Bremer, Cambiaso e Ospina potrebbero essere i rinforzi ideali. La Juventus guarda al futuro e avrebbe già quattro certificate opportunità.