Calciomercato, offerta faraonica e ingaggio raddoppiato | La Juve gode due volte

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: il difensore è entrato seriamente nel mirino del Chelsea, con i Blues che sono pronti ad una super offerta.

Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida contro l’Hellas Verona, Max Allegri ha preferito non commentare quelle che potrebbero essere le future mosse della Juventus in estate.

A ragion veduta, il tecnico livornese vuole mantenere alta l’asticella, in una seconda parte di stagione nella quale i bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi per non perdere il treno Champions League. Tuttavia, è inevitabile che rumours ed indiscrezioni, soprattutto legati ai calciatori più in auge, circolino senza soluzione di continuità. E così, per un Vlahovic che ha fatto il suo ingresso nella Continassa, c’è un De Ligt che potrebbe fare le valigie, soprattutto se dovessero essere confermate le voci di un’offerta monstre dall’Inghilterra. L’Inghilterra fa gola a Bayern Monaco, Manchester United e Chelsea, ma proprio i Blues potrebbero aver deciso di virare su un altro obiettivo.

Calciomercato Juventus, blitz del Chelsea per Araujo: cosa cambia per i bianconeri

Il club di Londra, alle prese con il “caso Rudiger”, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, decidendo di non rinnovare il suo contratto con il Chelsea in scadenza nel 2022 nonostante l’offerta faraonica messa sul piatto dai Campioni d’Europa uscenti, sta sondando con molto interesse la situazione legata ad Araujo. Secondo quanto riportato da sport.es, i Blues potrebbero stuzzicare l’attuale difensore del Barcellona proponendogli un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che l’uruguayano percepisce attualmente in Catalogna, mettendo sul piatto un indennizzo anche per il suo cartellino. Il Chelsea, infatti, avrebbe rotto gli indugi e non vorrebbe aspettare la scadenza naturale del contratto del classe ’99 De Ligt e Rudiger ormai definitivamente sfumati per gli inglesi? Ai posteri l’ardua sentenza.