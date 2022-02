Calciomercato Juventus, apertura improvvisa | Bomber con lo sconto

Calciomercato Juventus, dalla Spagna rilanciano: Cherubini potrebbe fiutare l’affare a prezzo scontato, e completare il parco attaccanti.

L’acquisto di Dusan Vlahovic sembrava aver posto basi importanti all’addio di Alvaro Morata che, invece, non solo è rimasto alla Juventus in inverno, ma potrebbe continuare la sua esperienza in bianconero anche nei prossimi anni.

L’ex Real aveva raggiunto un accordo di massima con il Barcellona, con i blaugrana che, però, invischiati nelle problematiche relative al monte ingaggi – avrebbero potuto mettere le mani sull’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid soltanto se i Colchoneros avessero deciso di avallare la sua cessione in prestito, formula che, però, non stuzzicava particolarmente Simeone, piuttosto recalcitrante a rinforzare una concorrente. Negli ultimi giorni di mercato l’Arsenal ha avviato dei sondaggi per Morata che, però, non sono andati a buon fine per la volontà del diretto interessato, la cui permanenza all’ombra della Mole potrebbe essere messa in discussione.

Calciomercato Juventus, “giallo” Morata | Permanenza possibile

Ricordiamo che la Juventus dovrebbe versare nelle casse dell’Atletico circa 35 milioni di euro per acquistare l’attaccante definitivamente. Cifra ritenuta troppo alta dalla “Vecchia Signora” che, però, potrebbero essere stuzzicati all’idea di mettere le mani su Morata a prezzo ridotto. In quest’ottica, a giudicare dalle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, bisogna segnalare delle aperture importanti.

Come riferito dal Mundo Deportivo, infatti, l’Atletico potrebbe anche decidere di concedere un sostanzioso sconto, dimezzando il pezzo pattuito inizialmente con la Juve, per cedere definitivamente un calciatore che non rientra affatto nei piani di Simeone. Molto dipenderà dall’esito di una seconda parte di una stagione nella quale l’ex Real è chiamato a dare il suo contributo: e chissà che l’acquisto di Vlahovic non dia la scossa anche allo spagnolo, che comunque in termini di abnegazione e di attaccamento alla maglia non ha mai lesinato impegno e dedizione alla causa.