Calciomercato Juventus, colpaccio con lo sconto | Ci pensa Mendes

By

Calciomercato Juventus, colpaccio in attacco con lo sconto. Ci pensa Mendes. Ma occhio alla concorrenza del Milan, interessato al calciatore

Tutto ruota ovviamente attorno al rinnovo di Paulo Dybala. La Joya incontrerà la dirigenza della Juventus insieme al proprio procuratore in questo mese di febbraio. L’ottimismo che qualche mese fa faceva intravedere un accordo raggiunto, si è un poco raffreddato. E adesso la fumata bianca è tutt’altro che sicura.

Vedremo quello che succederà, ovviamente. Ma perderà Dybala a parametro zero sarebbe un colpo difficile da digerire. E non è solo una questione economica, ma soprattutto tecnica, perché andare a rimpiazzare un elemento con l’ex Palermo è assai difficile. In questo senso, però, qualcosa si comincia anche a muovere, almeno stando alle indicazioni che arrivano da calciomercato.it. Con la Juve che grazie allo sconto e all'”aiuto” di Mendes, sarebbe interessata alle prestazioni di Joao Felix.

LEGGI ANCHE: Juventus-Hellas Verona, Allegri cambia modulo: all’attacco! | Le probabili scelte

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, fa tutto Vlahovic: il prossimo addio lo decide il serbo

Calciomercato Juventus, Joao Felix nel mirino

Il talentino portoghese che l’Atletico Madrid ha pagato più di 100 milioni qualche anno fa, praticamente non è mai esploso. E il suo rapporto con Simeone inizia a non essere idilliaco. Una situazione da monitorare e che potrebbe portare a un addio la prossima estate. Con uno sconto importante, visto che i Colchoneros, viste le prestazioni, non potrebbero chiedere più di 60 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere anche rivista verso il basso. Si può fare.

Occhio però perché sulle tracce di Joao Felix ci sarebbe un interesse importante anche da parte del Milan. I rossoneri vogliono dare una rinfrescata alla rosa e cercano elementi di qualità in attacco. Il profilo piace a Maldini.