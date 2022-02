Calciomercato Juventus, fa tutto Vlahovic: il prossimo addio lo decide il serbo

Calciomercato Juventus, fa tutto Vlahovic: il prossimo addio lì davanti lo decide il serbo. Tutto gravita intorno al classe 2000

La gara di domani contro il Verona in casa bagnerà il debutto di Dusan Vlahovic con la maglia bianconera. Non ci sono dubbi che Allegri lo manderà in campo dal primo minuto: tutto il popolo juventino lo vuole vedere all’opera.

E appare anche strano come un classe 2000, appena atterrato a Torino, e che non ha mai giocato in Champions League, possa decidere il futuro dei compagni di reparto. Sì, perché dopo la gara contro la formazione allenata dall’ex Tudor, ogni sfida di campionato e di Coppa darà indicazioni su chi è quell’elemento, in attacco, che può muoversi al meglio attorno all’attaccante serbo che la Juventus ha strappato alla Fiorentina nel corso di questa sessione di mercato.

Calciomercato Juventus, decide tutto Vlahovic

Allegri e la dirigenza – così come riportato da Tuttosport – cercheranno di incamerare tutte le indicazioni possibili dalle prossime gare per prendere poi una decisione definitiva alla fine del campionato. Verranno provati tutti accanto a Dusan: Morata, Dybala e Kean. E anche il tridente in alcune circostanze. A quanto pare, inoltre, non sembra impossibile anche un accordo con l’Atletico per riscattare in maniera definitiva lo spagnolo, soprattutto se il rinnovo con l’argentino non dovesse prendere la piega giusta. Insomma, è ancora un rebus quello dell’attacco bianconero che come certezza ne ha una e solo una: quella di Vlahovic.

Per il resto si vedrà. Il tempo c’è per decidere. Il tempo però manca per fare risultati. Quelli devono arrivare subito se si vuole lottare per un posto nella prossima Champions League. Un obiettivo minimo visti i rinforzi che sono arrivati in questa sessione di mercato che si è conclusa nemmeno una settimana fa.