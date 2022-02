Juventus-Hellas Verona, Allegri: “Vlahovic e Zakaria dal 1′? Vi spiego” | Annuncio su Zaniolo

By

Juventus-Hellas Verona, le parole di Max Allegri alla vigilia della sfida contro gli scaligeri. Doppio annuncio a sorpresa.

Dopo lo pausa Nazionali e gli ultimi giorni di una sessione di calciomercato che ha visto la Juventus recitare un ruolo da assoluta protagonista, i bianconeri sono pronti a rituffarsi nel campionato, per provare a rosicchiare terreno in vista di quel piazzamento in Champions League che ora è diventato l’obiettivo minimo stagionale.

Vlahovic e compagni se la vedranno però con un Hellas Verona che – nonostante la squalifica di Simeone – venderà cara la pelle. E lo stesso Allegri è consapevole delle insidie che nasconde la partita contro gli uomini di Tudor. Ecco le parole del tecnico livornese in conferenza stampa:

VLAHOVIC e ZAKARIA : “La società ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo mercato: sono arrivati due giocatori importanti. Vlahovic è un giocatore che aveva fatto molte reti: insieme ad Haaland, oltre a Mbappè, è uno degli attaccanti più bravi in circolazione. Zakaria è un ottimo calciatore, con un bel passaggio: vedremo se domani partiranno dall’inizio. Ringrazio Kulusevski e Bentancur per la disponibilità che mi hanno dato. L’arrivo di Vlahovic e Zakaria ci responsabilizzano, ma gli obiettivi non mancano: la qualificazione in Champions League. Da domani fino al 20 marzo abbiamo Coppa Italia, campionato e Champions dove si decide molto.”

Juventus-Hellas Verona, Allegri in conferenza

ZAKARIA – Ha fatto l’interno di metà campo in settimana, ed ha fatto discretamente bene. Ha un bel passaggio e può giocare anche davanti alla difesa, domani è una partita particolare. Mckennie è rientrato e sarà a disposizione, così come Cuadrado. Abbiamo fuori Locatelli, Bonucci sarà pronto per giovedì. Alex Sandro è tornato: è negativo e da lunedì è e a disposizione. Zakaria può giocare a due, ha un buon intercetto, è stato un buon acquisto.

REPARTO OFFENSIVO “Non possiamo pensare che tutte le responsabilità siano sulle spalle di Vlahovic, che è un giocatore importante, ma le responsabilità sono di tutti. Con calma ed equilibrio bisogna migliorare le percentuali della fase offensiva, abbiamo lavorato bene durante la sosta.”

MERCATO – La società è stata molto brava, avevamo chiare le cose da fare per questa squadra: la società è stata brava ad anticipare i tempi, facendo un regalo a me e ai tifosi. Questi due arrivi hanno anticipato i tempi, a giugno ci sarà un altro mercato. Il primo obiettivo è raggiungere i primi quattro posti.

Juventus-Hellas Verona, Allegri e gli indizi di formazione

VLAHOVIC – “Per l’età che ha, Vlahovic ha delle qualità straordinarie: la differenza la fa la voglia. Domani non c’è Locatelli, gioca Arthur: ha dei margini di miglioramento soprattutto nello sviluppo della manovra, abbiamo delle soluzioni importanti soprattutto a metà campo.”

OBIETTIVI: “Siamo partiti dall’inizio dell’anno con l’intento di raggiungere gli obiettivi. La società ha fatto uno sforzo importante, bisogna farle i complimenti, ma questo non deve far pensare che gli obiettivi non avremmo dovuto raggiungerli. Ramsey è un grande giocatore, era partito bene poi ha avuto degli infortuni: d’accordo con lui, abbiamo deciso di cederlo. Gatti è il difensore più forte della Serie B, e ha delle qualità per restare alla Juventus.

De Sciglio e Danilo dal 1’? Possibile. Alex Sandro è out, Cuadrado è tornato ieri e non riconosceva neanche l’ingresso della Continassa. Cuadrado può giocare sia alto che basso: Bernardeschi dovrebbe essere a disposizione dalla prossima settimana: l’importante è avere lo spirito giusto, bisogna continuare a giocare di squadra. L’aggiunta di questi calciatori ci permette di migliorare.

SCUDETTO – “Difficilmente rientreremo nel giro scudetto, credo che l’Inter sia fuori dalla nostra portata, sono i favoriti.

ZANIOLO – “Non è ancora finito questo mercato, che già si pensa a quello di giugno. Cerchiamo di arrivarci, proviamo a vincere un pò di partite e di arrivare nelle prime quattro, vediamo in Champions dove arriviamo e proviamo a fare bene in Coppa Italia. Non ha senso parlarne: è un giocatore di un’altra squadra, e poi è appena finito il mercato: concentriamoci su cosa dovremo fare noi.”