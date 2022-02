Vlahovic alla Juventus, se la tentazione non è la Vecchia Signora

Vlahovic alla Juventus, l’ex attaccante viola potrebbe essere stato spinto a lasciare Firenze anche per motivi extracalcistici.

Potrebbe non essere stata solo una questione di soldi o di aspirazioni professionali. Pare proprio che la scelta di Dusan Vlahovic di “tradire” la Fiorentina per vestire la maglia bianconera sia stata dettata anche da ragioni di tutt’altra natura.

Da questioni, per così dire, di cuore. Si vocifera che il nuovo acquisto della Juventus abbia rubato il cuore di una delle modelle ed influencer più belle del panorama televisivo e social. Lei è Carolina Stramare, e se il suo nome non vi dice niente vi basti sapere che è la Venere dagli occhi di ghiaccio che nel 2019 ha trionfato a Miss Italia. Un legame non il calcio ce lo aveva già. La bellissima lombarda dalle curve mozzafiato è la presentatrice della piattaforma streaming Helbiz live. Segue la Serie B e ne è diventata il volto. Prima che l’attaccante serbo facesse irruzione nella sua vita, accanto a lei c’era già stato Alessio Falsone, che ai tempi del loro fidanzamento giocava in Serie C.

Vlahovic alla Juventus, c’è il suo zampino dietro al trasferimento dell’anno?

Ma perché molti utenti social sospettano che Carolina Stramare sia stata determinante ai fini della scelta di Vlahovic? Perché dietro quel corpo da togliere il fiato batte un cuore bianconero. È molto probabile, di conseguenza, che possa averlo spronato ad accettare l’offerta della Juventus. Per il momento i diretti interessati non hanno confermato il flirt. Il fatto che poco prima dell’accordo fa siano stati visti insieme in prossimità di un hotel fiorentino, però, sembra avvalorare le ipotesi che circolano nel mondo del gossip.