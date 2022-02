Calciomercato Juventus, rivoluzione tra i pali | Scelto il nuovo vice Szczesny

Calciomercato Juventus, Perin è uno dei giocatori in scadenza: le probabilità di perderlo a zero sono molto alte. Ecco chi può sostituirlo.

Ogni volta che si tira fuori l’argomento rinnovi, la mente del tifoso juventino va a Paulo Dybala. C’è molta incertezza sulla permanenza a Torino dell’attuale numero dieci bianconero, che andrà in scadenza di contratto nel prossimo mese di giugno.

E i dubbi a riguardo permarranno almeno fino a fine febbraio, quando la società dovrà prendere una decisione che dipenderà inevitabilmente da diversi fattori. Al momento filtra ottimismo, ma l’accordo non è stato ancora raggiunto. Sul tavolo del direttore sportivo Federico Cherubini e dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene ci sono però altre questioni non meno spinose. La tanto attesa rivoluzione tecnica intanto è partita a gennaio con gli arrivi in pompa magna di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Tuttavia, oltre agli acquisti, la dirigenza è chiamata a decidere chi potrà continuare a far parte del progetto e chi invece dovrà proseguire la sua carriera altrove.

Leggi anche: Calciomercato, offerta faraonica e ingaggio raddoppiato | La Juve gode due volte

Calciomercato Juventus, se Perin non rinnova il sostituto potrebbe essere Sirigu

Tra i giocatori in scadenza c’è anche Mattia Perin, il portiere di riserva. Recentemente guarito dal Covid, il vice-Szczesny non ha mai nascosto il desiderio di giocare di più. Arrivato nel 2018 dal Genoa, si aspettava di avere più minuti ed invece si è trovato la strada sbarrata prima dal polacco e poi dal ritorno di Buffon. Non a caso la scorsa stagione tornò in prestito sotto la Lanterna per riprendere confidenza con il rettangolo verde.

La prospettiva di perderlo a zero è abbastanza concreta. “Se lui vorrà andare a giocare di più è destinato a partire – ha spiegato il giornalista Franco Leonetti a bianconeranews.it – Ma in quel caso la Juventus avrebbe individuato il sostituto in Salvatore Sirigu, già cercato la scorsa estate dai bianconeri per volontà di Massimiliano Allegri”.