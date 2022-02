Calciomercato Juventus, la risposta della Roma per Zaniolo: c’è l’incontro

Calciomercato Juventus, nei giorni scorsi il general manager giallorosso Tiago Pinto si era detto incerto sul futuro del calciatore.

Tiago Pinto è tornato sui suoi passi. Si è probabilmente pentito della frase pronunciata nei giorni scorsi a proposito di un’imminente separazione tra Nicolò Zaniolo e la Roma. Intervistato prima della partita con il Genoa, il general manager giallorosso si è detto sorpreso dall’enorme clamore generato dalle sue parole sul futuro del talentuoso attaccante che andrà in scadenza nel 2024. “Qualcuno ha fatto di tutto strumentalizzarle”, ha dichiarato scocciato ai microfoni dei giornalisti di DAZN. “Non posso garantire che Zaniolo resterà alla Roma”, aveva affermato durante l’ultima conferenza stampa.

Apriti cielo: una frase che ha immediatamente mandato in fibrillazione la tifoseria romanista oltre ai media della Capitale. “Siamo in un’era in cui Messi ha lasciato il Barcellona, fatico a comprendere questo stupore davanti ad un’affermazione del genere”. Fatto sta che la sua dichiarazione ha dato vita ad una serie di indiscrezioni sul giovane calciatore, che in Italia ha diversi estimatori.

Calciomercato Juventus, in settimana Pinto incontrerà l’agente di Zaniolo

Che Zaniolo sia da tempo nel mirino della Juventus è assodato. Il club bianconero ha un debole per i giovani calciatori italiani, come recentemente ha dimostrato l’affare Chiesa. L’attaccante giallorosso piace molto anche a Massimiliano Allegri, che ieri in conferenza stampa ha però preferito glissare, eludendo la domanda sull’argomento postagli da un giornalista.

Con ogni probabilità in estate potrebbe succedere qualcosa, con la Juventus che tornerà alla carica per il giocatore. Nel frattempo Tiago Pinto si è ripromesso di non parlare più di Zaniolo, ma nella prossima settima – come riporta la Gazzetta dello Sport – dovrebbe incontrare il suo agente Claudio Vigorelli per cominciare ad intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto.