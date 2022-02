Calciomercato Juventus, Cherubini ha le idee | Epurazione in mediana: scelto l’obiettivo

Calciomercato Juventus, Cherubini sembra avere in mente un obiettivo chiaro per il centrocampo ed è anche la volontà di Allegri.

Calciomercato Juventus, per il centrocampo c’è un obiettivo chiaro. Ciò che in questo momento manca, realmente, ai bianconeri. Ovvero, tenendo presente il passato, un vero regista, un centrocampista da mettere davanti alla difesa. Per l’estate, sarà quello l’obiettivo della dirigenza.

Cherubini ha in mente un giocatore che possa rievocare l’eredità lasciata da Pirlo e lo stesso Allegri è d’accordo. Pertanto i nomi papabili sono tanti, uno più di tutti viene invocato dai tifosi.

Calciomercato Juventus, Cherubini sceglie il nuovo regista per Allegri

Ma come sappiamo, la politica aziendale della Juventus va sempre a guardare il bilancio. Per arrivare al regista tanto desiderato bisognerà cedere anche prezzi pregiati e, chiaramente, il profilo più idoneo ad una possibile partenza è il francese Adrien Rabiot che continua ad avere diverso mercato dall’Inghilterra. In caso di cessione i bianconeri andranno verso un nuovo obiettivo. Si parla di tanti nomi, ma come possiamo vedere anche su Twitter ai tifosi bianconeri ne piacerebbe uno in particolare.

Stiamo parlando di Jorginho. Ormai al suo vertice della carriera, l’ex Napoli, oltre a conoscere benissimo il campionato italiano ha anche manifestato una voglia di tornare proprio in Serie A. Non è, dunque, da escludersi un possibile ritorno del tanto acclamato centrocampista della nazionale di Mancini, uno dei più decisivi nella corsa all’europeo.