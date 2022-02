Juventus-Hellas Verona, il big chiede il cambio | Out al 75′

Juventus-Hellas Verona, ha chiesto il cambio ed è stato immediatamente sostituito da Massimiliano Allegri. La dinamica.

L’effetto Vlahovic e Zakaria si fa subito sentire, con i due neo acquisti che stanno fino a questo momento mettendo il sigillo sulla sfida che la Juventus sta guidando 2-0 sul Verona.

Partita “allegriana”, che i padroni di casa stanno portando in porto senza strafare, con grande attenzione in difesa. A metterci una pezza in un paio di circostanze ci ha pensato Giorgio Chiellini, con King Kong provvidenziale in alcune chiusure difensive. In una di queste, il capitano della Juve ha preso un “colpo di frustra” al collo e, sebbene abbia tentato di stringere i denti, è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 75. Al suo posto è entrato Daniele Rugani.