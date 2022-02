Juventus, ansia Allegri: le ultime sugli infortuni di Zakaria e Chiellini

Juventus, le ultime sulle condizioni di Zakaria e Chiellini, usciti per infortunio sul finire della gara. Come stanno i due calciatori.

La vittoria conquistata al cospetto dell’Hellas Verona è stata in un certo senso il trionfo del calciomercato invernale, con la Juventus che è stata subito ripagata degli investimenti fatti per Zakaria e Vlahovic, entrambi in goal.

Tre punti di capitale importanza per gli uomini di Allegri, che permettono momentaneamente ai bianconeri di issarsi al quarto posto in classifica, sopravanzando quell’Atalanta che Vlahovic e compagni sfideranno domenica sera in uno scontro frontale che ha tutta l’aria di essere decisivo. Tuttavia, sul finire della gara Allegri è stato costretto a togliere non solo l’ex centrocampista del Borussia Mönchengladbach, ma anche Giorgio Chiellini.

Juventus-Hellas Verona, le ultime su Zakaria e Chiellini

Come riferito da Romeo Agresti, Chiellini è risultato affaticato al polpaccio, e quindi le sue condizioni saranno da valutare. Zakaria, invece, ha rimediato un colpo alla zona lombare, e sarà monitorato nel corso delle prossime ore. Massima allerta in casa bianconera, dal momento che la Juve sarà attesa da un vero e proprio tour de force in tutte e tre le competizioni, a cui sarà indispensabile presentarsi al top della forma.