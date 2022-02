Calciomercato Juventus, addio ad una condizione | Decisione presa sul rinnovo

Calciomercato Juventus, il suo contratto andrà in scadenza a giugno ma ci sono diverse incognite sulla sua permanenza a Torino.

Era arrivato dal Genoa nel 2018 con una valigia strabordante di sogni. Ma non poteva immaginare quanto sarebbe stato faticoso ritagliarsi uno spazio da protagonista nella squadra di cui era appena entrato a far parte.

Mattia Perin avrebbe voluto giocare di più. Ma la presenza di Szczesny prima, e il ritorno di Buffon poi, si sono messi di traverso impedendogli di stare in campo come e quanto avrebbe voluto lui. C’è stato talmente poco che la scorsa stagione, per non perdere dimestichezza coi guanti, era tornato in prestito allo stesso Genoa che lo aveva ceduto alla società bianconera. Ora Perin si trova ufficialmente a un bivio e non sarà facile per lui imboccare una strada piuttosto che un’altra: in entrambi i casi, avrà qualcosa da perdere.

Calciomercato Juventus, non è escluso che Perin alla fine scelga di restare

È il tweet del giornalista Franco Leonetti comparso qualche minuto fa sul noto social network a confermare che il secondo portiere della Juventus è ad un passo dalla decisione definitiva. Adesso spetta a lui stabilire se sia meglio rinnovare il contratto in scadenza con la Juve, accettando di rimanere nell’ombra, oppure spiegare le ali e spiccare il volo.

Rinnovi: situazione di Perin. Ottima la sinergia con l’ambiente, decisione che spetta al ragazzo, rinnovare e restare, oppure andare a giocare di più, lasciando la Juve. Solo in questa occasione il portiere è destinato a partire, eventuale sostituto Salvatore Sirigu — FRANCO LEONETTI (@LeonettiFrank) February 7, 2022

Se decidesse di farlo potrebbe giocare da protagonista ma lontano dalla Juve, alla cui corte era giunto con le migliori intenzioni. Nel caso decidesse di mollare Allegri, ci sarebbe già un possibile sostituto: a prendere il suo posto, come si vocifera, potrebbe essere l’esperto Salvatore Sirigu, oggi di proprietà del Genoa.