Juventus, tegola per Allegri | A rischio per la Champions

Juventus, sembra più grave del previsto il problema che lo ha costretto ad uscire nella gara con il Verona: Allegri di nuovo in emergenza.

Come un fulmine a ciel sereno. Una brutta notizia che non ci voleva dopo una serata ricolma di emozioni e sensazioni positive, in cui una Juventus completamente rigenerata è tornata a suonare la carica grazie ai nuovi acquisti arrivati nell’ultima settimana del mercato invernale. Problemi per il tecnico Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite con Sassuolo, Atalanta, Torino e Villarreal.

Sembra più serio del previsto, infatti, l’infortunio occorso a Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero è uscito ad un quarto d’ora dal fischio finale per via di un fastidio al polpaccio, quello che lo ha tormentato più volte negli ultimi mesi. In un primo momento si era pensato ad un semplice problema muscolare, ma a quanto pare non è così. Chiellini sarà sicuramente assente nell’imminente sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo. E con ogni probabilità dovrà rinunciare anche ai prossimi, delicatissimi, impegni, tra cui l’andata degli ottavi di Champions League contro gli spagnoli di Unai Emery.

Juventus, Chiellini rischia di saltare anche il Villarreal

Per saperne di più bisognerà attendere i risultati degli esami a cui Chiellini si sottoporrà nella giornata di domani. Perderlo sarebbe un problema non da poco per Allegri, che ultimamente è costretto a fare a meno anche di un altro pilastro difensivo come Bonucci. Contro il Sassuolo in coppa dovrebbe dunque toccare a Rugani, uno che nell’ultimo periodo ha sempre risposto presente ogni volta che è stato chiamato in causa.

Toccherà all’ex difensore di Empoli, Rennes e Cagliari fare le veci del capitano, ricomponendo la coppia con de Ligt.