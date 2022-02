Calciomercato Juventus, incensato da Allegri | Ribaltone sul suo futuro

Calciomercato Juventus, le parole di Allegri non sono passate inosservate: il suo futuro potrebbe improvvisamente cambiare.

Nella vittoria contro l’Hellas Verona – che ha permesso alla Juventus di lanciare definitivamente il guanto di sfida alle concorrenti per un posto in Champions League – sono tante le note positive.

Nelle interviste del post partita Allegri ha elogiato non solo Dybala e Morata, autori di una prestazione molto dispendiosa ma allo stesso tempo ricca di qualità, ma anche Arthur. Il brasiliano, che qualche settimana fa sembrava sul punto di fare le valigie – avendo trovato un accordo di massima con l’Arsenal – ha sfruttato al meglio la chance concessagli dal tecnico livornese che, con Locatelli squalificato, ha deciso di lanciare dal primo minuto il brasiliano. L’ex Barça non ha impiegato molto tempo per mostrare tutta la sua qualità: il pressing asfissiante degli uomini di Tudor lo ha obbligato a scelte immediate, e questa volta il play maker, pur terminando la gara con l’89,4% dei passaggi riusciti, non ci ha pensato due volte a spazzare lungo quando Barak e compagni provavano ad inaridire tutte le trame di passaggio.

Calciomercato Juventus, Arthur è rinato | Come cambia il suo futuro

Qualità, ma anche tanto dinamismo: corsa ed abnegazione. Anzi, si può dire che il contributo di Arthur, contro il Verona, lo si sia avvertito soprattutto nella fase di non possesso. Aggressivo e sempre presente, il regista non ha esitato a svestire i panni dell’ingegnere, per indossare quelli, atipici per lui, dell’instancabile maratoneta. Sono tutti segnali che Allegri ha recepito, e ai quali in un certo senso ha voluto rispondere. Non ci sono soltanto logiche di bilancio nella scelta della Juventus di continuare a puntare sul ragazzo, ma anche e soprattutto la volontà da parte di tutto l’ambiente di ribadire l’importanza di un calciatore che lentamente, ma inesorabilmente, si sta ritagliando un ruolo sempre più importante. Se sarà sufficiente a “sventarne” un addio, non è dato saperlo: certo è che, ora come ora, la Juve ed Arthur non sono mai stato tanto vicini.