Calciomercato Juventus, super scambio in Serie A | Roma ed Inter k.o

Calciomercato Juventus, i bianconeri avrebbero la carta vincente per convincere la squadra di Serie A a cedere il pupillo.

Calciomercato Juventus, un giovane che è già una certezza. I bianconeri come prossimo obiettivo estivo hanno un nome preciso, quello di Frattesi del Sassuolo. Un obiettivo che i bianconeri seguono da diverso tempo e che adesso vorrebbero provare a chiudere tramite uno scambio.

Stando infatti alle indiscrezioni riportate da ‘Calciomercatonews.com’, la Vecchia Signora, approfitterebbe dell’ascesa di Kaio Jorge per poi offrirlo come pedina di scambio per arrivare a Frettesi, obiettivo di Cherubini già da diverso tempo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pronto il Locatelli bis | Colpaccio in Premier League

Calciomercato Juventus, Frattesi per Kaio Jorge | C’è l’ipotesi di scambio

Per arrivare al pupillo neroverde, i bianconeri avrebbero già l’ipotesi di scambio giusta per convincere il Sassuolo. Kaio Jorge è un giovanissimo che potrebbe esplodere proprio in una squadra come il Sassuolo molto attenta ai giovani prodigi. Ma i bianconeri aprirebbero, addirittura, al doppio clamoroso scambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio per Zaniolo | Cherubini cala il jolly

Oltre all’attaccante brasiliano, la dirigenza bianconera potrebbe offrire un altro giovane prodigio, stiamo parlando di Gatti, acquistato dal Frosinone è che veniva considerato uno dei giovani più interessanti, oltre ad essere uno dei giocatori più quotati in Serie B. Gatti potrebbe essere l’altra pedina di scambio per arrivare proprio a Frattesi, mettendo così fuori dai giochi le altre due squadre interessante, cioè l’Inter di Marotta e la Roma.