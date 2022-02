Calciomercato Juventus, il regalo per una squadra da sogno: sfida a quattro

Calciomercato Juventus, Cherubini starebbe pensando al regalo per una squadra realmente da sogno. Sfida a quattro la prossima estate

Gli innesti del mercato invernale hanno dato sicuramente un’altra dimensione alla Juventus. Sia Vlahovic che Zakaria hanno avuto un impatto importante nella squadra di Massimiliano Allegri, che adesso sogna la ciliegina sulla torta per la prossima estate.

Ovviamente, nel frattempo, bisognerà prendere delle decisioni importanti anche per un altro reparto, quello avanzato, dopo ci sono in ballo il rinnovo di Dybala e il riscatto di Morata. Due spine per Cherubini e per Arrivabene che però non si scompongono e guardando al futuro con moderato ottimismo. C’è il tempo per tutto in casa bianconera, anche per quei colloqui che devono essere affrontati e breve termine. Soprattutto, in questo specifico caso, quello dell’argentino. Si guarda – e non può essere altrimenti per una società come quella bianconera – anche al futuro. Si cominciano a delineare anche le strategie per la prossima stagione. E si cominciano anche a cercare gli obiettivi. Uno, in mezzo al campo, potrebbe tornare di moda molto presto, anche perché il suo ciclo, nella Lazio, sembra essere giunto al capolinea.

Calciomercato Juventus, corsa a quattro per Milinkovic-Savic

Il nome è quello di Milinkovic-Savic. Il sergente adesso è nelle mani di Sarri e sembra anche trovarsi piuttosto bene, visto che segna con regolarità. Ma il fatto che la squadra biancoceleste non riesca a crescere e non riesca a vincere, potrebbe spingere il serbo a chiedere la cessione. Come ben si sa non è facile trattare con Lotito: il presidente della Lazio chiede tanto per il proprio calciatore e non sembra intenzionato in nessun modo ad abbassare le pretese che si aggirano attorno agli 80 milioni di euro. Una cifra enorme per un giocatore che comunque può realmente fare la differenza.

E, secondo quanto ripotato da fichajes.net, su Milinkovic-Savic oltre la Juventus ci sarebbero Psg e Manchester United oltre il Milan in Serie A. Insomma, è aperta la caccia. Una corsa a quattro che potrebbe entusiasmare tutti la prossima estate.