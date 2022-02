Calciomercato Juventus, colpo di scena rinnovo: richiesta monstre ed intesa vicina

By

Calciomercato Juventus, ci sarebbe un improvviso colpo di scena per quanto concerne il rinnovo, ora può cambiare tutto.

Calciomercato Juventus, la situazione per il difensore adesso potrebbe cambiare radicalmente. Rudiger ad un passo dall’addio a parametro zero con il Chelsea, starebbe valutando la possibilità di rimanere in Inghilterra e accettare una nuova proposta dei blues.

Obiettivo in difesa dei bianconeri, Rudiger potrebbe accettare di prolungare il proprio contratto con i blues. Il tedesco era molto vicino all’addio, tanto che di lui si parlava di un possibile trasferimento al Real Madrid e poi anche alla Juventus. Ma dalle ultime novità si apprende, come riporta ‘The Athletic’, che il giocatore potrebbe anche considerare la permanenza in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Rudiger potrebbe cambiare idea | Addio al colpo in difesa

A Rudiger gli verranno offerte £ 225.000 sterline a settimana da parte dei Blues, che rimangono quindi molto ottimisti su un suo possibile ripensamento. L’offerta del Real Madrid è stata rifiutata dallo stesso giocatore e adesso solo il Bayern Monaco sta tenendo d’occhio gli sviluppi della trattativa.

In questa stagione Rudiger ha messo a segno tre gol e quattro assist in 32 presenze. Dati che confermano che il giocatore al Chelsea starebbe bene soprattutto dietro la guida tecnica di Tuchel che a questo punto potrebbe nuovamente confermarlo, offrendogli una cifra decisamente superiore rispetto a quella proposta antecedentemente dal Real Madrid.