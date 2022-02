Calciomercato Juventus, “tempesta” Vlahovic | Addio dopo un anno

Calciomercato Juventus, per l’attaccante la situazione è cambiata, adesso si parla di una cessione già dopo un solo anno.

Calciomercato Juventus, addio già dopo solo un anno? Stando all’indiscrezione rilanciata da ‘juventusnews24’ la situazione di Moise Kean potrebbe già evolversi in questo senso. L’attaccante arrivato dopo un solo anno è già in – possibile – uscita. L’acquisto di Vlahovic avrebbe già limitato i suoi spazi e, dunque, si valuta un ritorno in Francia.

Ebbene sì, Moise Kean, stando all’indiscrezione, potrebbe già lasciare i bianconeri in estate. L’acquisto del bomber serbo limiterebbe ancora di più i suoi spazi in maglia bianconera, tanto da comprometterne già il minutaggio. Ieri a Dusan sono bastati più di dieci minuti per siglare un gol decisivo e presentarsi così al suo nuovo pubblico. La presenza del serbo, a questo punto, potrebbe rischiare di essere ingombrante per l’attaccante italiano.

Calciomercato Juventus, Kean valuta il ritorno al Psg in estate | “Colpa” di Vlahovic

L’acquisto del nuovo numero 7 bianconero limiterebbe ancora di più gli spazi dell’altro classe 2000 in rosa. Kean, acquistato dopo un solo anno, a questo punto si vedrebbe “costretto” a scegliere un’altra destinazione per il futuro, che, stando alle indiscrezioni, potrebbe essere proprio il ritorno in Francia, al Psg.

Come riportano su ‘juventusnews24’ i parigini già a gennaio avrebbero tentato di riprendere Kean in Francia ma a questo punto la situazione potrebbe essere rimandata solo di qualche mese.