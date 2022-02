Juventus-Sassuolo, Allegri non si fida: doppio ritorno | Le probabili formazioni

Juventus-Sassuolo, sfida importante per la Coppa Italia. Per l’occasione Allegri avrebbe già pianificato la formazione con qualche sorpresa.

Juventus-Sassuolo. Giovedì sera una sfida importante per la Coppa Italia, dopo un ottimo esordio di Vlahovic ieri sera contro il Verona, Allegri vuole riuscire nell’intento di vincere anche la sfida di Coppa Italia, in casa, contro il Sassuolo: squadra sempre ostica visti anche i tanti giovani in rosa.

Per l’occasione il mister potrebbe affidarsi a tutti i titolari per riuscire a passare il turno. L’obiettivo è quello di riuscire a staccare il biglietto per le semifinali di marzo-aprile in modo tale da potersi concentrare sulla corsa al quarto posto e sugli ottavi di Champions League contro il Villarreal, sfida tutt’altro che semplice.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno | Pronto il pre-contratto

Juventus-Sassuolo, Allegri si affida a tutti i titolari | Ritorna Bonucci

Salvo clamorosi stravolgimenti, a guidare la difesa insieme ad uno tra De Ligt e Rugani, ci sarà proprio lui, Leonardo Bonucci pronto a ritornare il prima possibile e a staccare un pass per la semifinale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, super scambio tra bomber | Cosa è successo

In difesa ritorneranno anche Alex Sandro e Locatelli, un ballottaggio tra i due su chi sarà titolare. In porta Perin, che si è da poco negativizzato dal Covid. In mediana, Allegri, potrebbe schierare Locatelli e potrebbe sfruttare la carta del rinsavito Rabiot, che ieri ha disputato un’ottima gara contro il Verona, al suo fianco potrebbero esserci Arthur e McKennie.