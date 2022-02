Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic Savic: “Contatti con l’agente”

By

Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic-Savic: ci sono stati dei contatti con l’agente del calciatore. Cherubini è scatenato sul mercato

Scatenato Cherubini. Che vuole rinforzare ulteriormente la Juventus la prossima estate. Su questo ci sono pochi dubbi, visto che ormai il rinnovamento è partito e sembra esserci nessuna intenzione da parte della società bianconera di fermarsi.

Se la dirigenza guarda con interesse la questione Kessie e anche quella Romagnoli in casa Milan, non c’è dubbio che un altro elemento che gravita da parecchio tempo nell’orbita bianconera porta il nome di Milinkovic-Savic. Nessun accordo in questo caso, anche perché è sempre difficile riuscire a trattare con Lotito, ma un principio di interesse che avrebbe già portato a dei contatti con l’agente del calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan “tradito” | Accordo con la Juventus

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Milan “distrutto”: colpaccio ad una condizione

Calciomercato Juventus, bomba Milinkovic

Un Momblano scatenato durante la diretta di Juventibus, che ha spiegato che sono arrivate delle conferme importanti su dei contatti che la società bianconera ha avuto con l’entourage del calciatore serbo in forza alla Lazio. Il Sergente è un elemento che potrebbe fare realmente la differenza in mezzo al campo. Uno di quelli che spostano gli equilibri, c’è poco da fare. E che ogni anno riesce sempre a mantenere un certo livello di prestazioni assai importanti. Tant’è che ovviamente non c’è solo la Juventus sul calciatore, ma è noto a tutti anche l’interessamento del Real Madrid che già un paio d’anni fa ci aveva provato senza risultati però.

Insomma, l’atto di rifondazione è in pieno corso dentro la Juventus. Che il prossimo anno potrebbe realmente mettere nelle mani di Allegri una squadra d’altra categoria.