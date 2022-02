Calciomercato Juventus, accordo trovato: annuncio imminente

Calciomercato Juventus, ormai ci siamo. L’accordo per l’attaccante e in fase di ultimazione e ci sarà un annuncio imminente.

Calciomercato Juventus, quasi definito il passaggio dell’attaccante brasiliano Douglas Costa all’LA Galaxy. L’avventura dell’ex bianconero ripartirà dall’America nel campionato dell’MLS. Manca veramente poco all’annuncio del nuovo colpo della squadra americana.

Come scrive il giornalista Fabrizio Romano sul proprio profilo Twitter, il passaggio del brasiliano in Usa è ormai in fase di definizione. Il giocatore sarebbe infatti in volo per definire il suo passaggio nell’MLS, il campionato americano che vanta anche alcuni ex bianconeri, come Higuain e Matuidi.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tegola Chiellini: comunicato UFFICIALE sulle sue condizioni

Calciomercato Juventus, Douglas Costa vola in USA | Accordo raggiunto

L’ex Juventus è quindi pronto ad una nuova avventura nel campionato americano. Dopo l’addio alla Juventus, Douglas era ritornato al Bayern Monaco in prestito ma con poca fortuna e poche partite giocate, da lì la scelta di ritornare in Brasile e poi, adesso, di scegliere nuovamente un cambio radicale per la propria carriera, ripartendo dall’America.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala: la nuova proposta di Cherubini

L’ex esterno bianconero verrà annunciato a breve e sarà il prossimo attaccante dell’LA Galaxy. In bianconero tra alti e bassi, dovuto anche ai tanti infortuni che l’hanno tenuto fuori per diverso tempo, Douglas Costa ha saputo dare, comunque, un grande contributo alla manovra offensiva dei bianconeri, ancora oggi, molti tifosi, lo ricordano con rammarico.