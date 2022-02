Calciomercato Juventus, colpo di scena Dybala: la nuova proposta di Cherubini

Calciomercato Juventus, una nuova proposta nell’aria, il ds bianconero avrebbe il piano definitivo per la Joya: ecco cosa sta succedendo.

Calciomercato Juventus, il mese di febbraio è iniziato e in queste settimane Paulo Dybala sarà chiamato all’appello insieme al suo entourage per parlare in via definitiva della questione rinnovo. Ad ottobre si era già fatta un’offerta che verteva su una cifra di 8 milioni più due di bonus fino a giugno 2026.

Adesso, sostanzialmente, l’offerta proposta da Cherubini potrebbe cambiare: Dybala verrà quindi chiamato ad accettare una proposta del tutto simile a quella iniziale di ottobre, da 8 milioni netti o poco meno, più il bonus. Ma ciò che la Juventus intende tagliare sarebbero le commissioni.

Calciomercato Juventus, Cherubini cambia l’offerta e aspetta Dybala

Ciò che cambierebbe in questa nuova proposta da parte della dirigenza bianconera sarebbero le spese di commissione, la Juventus sarebbe infatti pronta ad un taglio netto, chiedendo all’entourage dell’argentino di rinunciare ad almeno 4-5 milioni. Per il resto l’offerta rimarrà invariata.

Ci aspettiamo dunque che il giocatore possa accettare questa offerta e mettere dunque una parola fine alla questione del rinnovo di contratto che è stata per questi mesi il centro anche di polemiche. Tutto, quindi, dipenderà da Dybala e Antun, il suo agente. In caso affermativo la Juventus potrebbe nuovamente confermare il suo fantasista con il numero 10 fino a giugno del 2026.