Calciomercato Juventus, effetto Vlahovic immediato | Colpo da 25 milioni

Calciomercato Juventus, la presenza di Vlahovic subito si fa sentire: affare complessivo che potrebbe chiudersi sui 20-25 milioni.

C’era attesa per capire come si sarebbe mosso il tridente schierato da Allegri dal primo minuto nella gara contro l’Hellas Verona, e sia Vlahovic, che Dybala e Morata, non hanno di certo tradito le attese.

Corsa, abnegazione, qualità, forza fisica: alcune delle caratteristiche che hanno permesso alla squadra di non sbilanciarsi, viaggiando in sintonia con la squadra. Soprattutto lo spagnolo è apparso quello più in forma: sublime la giocata con la quale è riuscito a sgusciare dal pressing avversario, eludere la marcatura, e servire a Zakaria un cioccolatino solo da scartare. Le dichiarazioni del post partita di Morata autorizzano a credere come l’attaccante di proprietà dell’Atletico Madrid sia disposto a sacrificarsi sulla fascia pur di permettere a Vlahovic di esprimere tutto il suo potenziale. Del resto, Allegri ha fatto capire a chiare lettere come l’ex Real non sia affatto una prima punta, ma che prediliga spostarsi sull’esterno, senza dare punti di riferimento.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, bomber in castigo | Addio a prezzo scontato?

Calciomercato Juventus, ribaltone Morata: riscatto con lo sconto

Il suo futuro potrebbe essere ancora alla Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, “Madama” potrebbe chiedere un sensibile sconto rispetto ai 35 milioni pattuiti con l’Atletico Madrid per l’acquisto del suo cartellino: il ragazzo non sembra far parte dei piani di Simeone, con i Colchoneros che potrebbero accettare di privarsi per almeno 20-25 milioni di un trentenne, difficilmente rivendibile sul mercato per 35 milioni. Un vero e proprio affare per tutte le parti in causa: per la Vecchia Signora, che avrebbe a disposizione un attaccante di profilo internazionale a un costo relativamente ridotto, per lo stesso Atletico, che avrebbe soldi freschi da reinvestire sul mercato. ll futuro di Alvaro Morata è ancora tutto da scrivere: l’effetto Vlahovic è appena cominciato.