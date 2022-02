Calciomercato Juventus, bomber in “castigo” | Addio a prezzo scontato?

Guardare al futuro e ai colpi da mettere a segno nella prossima estate. E’ questa la priorità del prossimo calciomercato della Juventus.

La società bianconera in inverno è stata l’assoluta protagonista del mercato, mettendo a segno due colpi incredibili come Vlahovic e Zakaria. In estate mister Allegri attende però altri rinforzi, del resto c’è da ringiovanire e rinnovare l’organico.

Ci saranno da capire anche le mosse che saranno effettuate in attacco. C’è il futuro di Dybala da definire così come quello di Morata, per il quale non si esclude il ritorno nella Liga spagnola. Potrebbe dunque esserci la necessità di avere delle alternative nel reparto offensivo. Con diversi nomi che sono stati accostati alla Juve nel corso degli ultimi mesi.

LEGGI ANCHE –> Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso. Pronta l’asta estiva

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Juventus, due nuovi titolari per Allegri: come cambia la formazione titolare

Calciomercato Juventus, Lucca sempre nel mirino di tanti club

Come sottolinea Tuttosport, non è certo un momento d’oro per Lorenzo Lucca. Il centravanti del Pisa non segna in serie B addirittura dalla settima giornata, dal mese di ottobre. Ed ha perso posti nelle gerarchie dell’attacco nerazzurro, tant’è che nello scorso mercato il club ha ingaggiato altri elementi di spessore per la categoria come Puscas e Torregrossa per tentare l’assalto alla promozione in serie A. Il Pisa ha rifiutato l’offerta del Sassuolo nello scorso gennaio ma in estate – nonostante il calo di rendimento – è destinato a ricevere importanti offerte per il suo centravanti. Finito anche nel mirino di Mancini come possibile innesto per la nazionale azzurra e per questo motivo molto appetito anche a livello internazionale. Con la Juventus che rimane alla finestra.