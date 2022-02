Calciomercato, Juventus-Zaniolo: non è finita | Nuovi contatti con la Roma

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano il pressing per Nicolò Zaniolo: il piano per convincere la Roma.

Sebbene Allegri abbia dichiarato pubblicamente che oggi come oggi pensare a quelli che potrebbero essere i futuri colpi di mercato della Juventus sarebbe anacronistico, in casa bianconera la sensazione è che qualcosa si stia muovendo. Ancora.

Negli ultimi giorni la candidatura di Nicolò Zaniolo è ritornata prepotentemente in auge; il muro eretto dalla Roma non sembra una barriera invalicabile, anche se è in programma un summit tra l’agente del ragazzo e il management giallorosso per fare il punto della situazione e provare a porre basi importanti per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024. Firma che, però, non allontanerebbe definitivamente Zaniolo dalla Juventus, ma sarebbe uno strumento per mezzo del quale la Roma avrebbe maggiore potere di “contrattazione”.

Calciomercato Juventus, pressing per Zaniolo: nuovo contatto con la Roma

Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport“, negli ultimi giorni la Juventus avrebbe nuovamente allacciato quei dialoghi con la Roma per Zaniolo ormai fermi da tempo. Le parole di Tiago Pinto, del resto, sono inequivocabili: i capitolini vedono nel talento cresciuto nel vivaio dell’Inter un punto di riferimento importante, per il presente e per il futuro. Tuttavia, se dovesse arrivare un’offerta da capogiro, allora tutto sarebbe messo prepotentemente in discussione. Difficile, però, che i giallorossi decidano di privarsi del proprio gioiello per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro, soprattutto se ci dovesse essere la fumata bianca bianca per il prolungamento del contratto. La partita è ancora aperta.