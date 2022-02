Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | L’alleato che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, il rinnovo di contratto di Paulo Dybala è sempre all’ordine del giorno: spunta un alleato a sorpresa.

Tra i tanti spunti che ci ha consegnato l’ultima gara di campionato, il gesto di Vlahovic che ha festeggiato prima con la linguaccia, e poi con la Dybala mask il suo goal, rimarrà incastonata nella mente dei tifosi della Juventus ancora per molto.

Il serbo si è subito preso le redini della squadra, supportato da coloro che, fino a quel momento, erano i titolari indiscussi di quel reparto; la “Joya” e Morata si sono sacrificati molto, ma lo hanno fatto sempre con qualità, disegnando trame di gioco interessanti, che hanno permesso all’ex ariete della Fiorentina di presentarsi in almeno tre circostanze in zona rossa. Tuttavia, il numero 10 deve “affrontare” una nuova partita, quella legata al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022: confronto per il quale potrebbe avere un “alleato” a sorpresa.

Calciomercato Juventus, Dybala e il rinnovo | Il “ruolo” di Vlahovic per la firma

L’ingaggio da 7 milioni di euro annui con il quale la Juventus è riuscita a strappare l’accordo con Vlahovic ha sicuramente rappresentato uno sforzo extra, non pronosticabile qualche mese fa. Uno scossone che dovrà essere sicuramente “contenuto” con un’accorta politica sul ridimensionamento del tetto salariale, e in questo senso la voce relativa ai tanti calciatori in scadenza 2022 rappresenterà un banco di prova importante. Cherubini non sembra intenzionato a mettere sul piatto gli 8 milioni di euro più bonus con il quale era stato trovato l’accordo qualche settimana fa; l’argentino in queste settimane ha l’esigenza di mandare un paio di messaggi al mondo, e la sua reazione al cambio denota voglia di mettersi in mostra. Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport”, Vlahovic ora può liberare Dybala da pressioni e avversari.

Una grande intesa tra i due potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola, convincendo la società che un grande investimento per Dybala possa essere fatto: l’incontro con Jorge Antun è sempre più vicino…