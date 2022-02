Calciomercato, niente Juventus: addio e firma | Annuncio ufficiale

Calciomercato, niente Juventus, addio e firma: l’annuncio ufficiale arriva direttamente dal club con un tweet che lascia poco spazio all’immaginazione

Niente Juventus. Fiuuu, direbbe Allegri. Sì perché dopo la sfortunata parentesi in Brasile, conclusa con la retrocessione del Gremio, per qualche giorno si è parlato anche di un possibile rientro di Douglas Costa alla Juventus. Così non sarà.

I Los Angeles Galaxy, ex squadra di Ibrahimovic, non lo hanno ancora annunciato ufficialmente con un comunicato, ma hanno piazzato un tweet che spazio all’immaginazione ne lascia ben poco. Il brasiliano infatti è pronto a unirsi alla squadra di Los Angeles giocando così nella Mls. Sembrava anche potesse rimanere in Brasile per cercare di riportare il Gremio in Serie A: niente di più sbagliato. Le valigie sono state chiuse da un pezzo e il giocatore è già in America.

Calciomercato, Douglas Costa in Mls

Nuova avventura per l’ex numero 11 della squadra bianconera. Che solamente a sprazzi ha fatto vedere a Torino il suo talento. Anche per via di diversi infortuni che lo hanno praticamente costretto ai box per molto tempo. Che poi il problema reale di Costa è stato sempre quello di avere dei muscoli così fragili che lo hanno messo a dura prova per tanti e tanti anni della sua carriera.

Perché se andassimo a vedere le qualità tecniche del calciatore, di elementi in grado di fare la differenza in questo modo ce ne sarebbero pochi. Ma i calciatori sono prima di tutti atleti in questo momento. E uno che s’infortuna sempre, alla causa, può tornare poco utile.