Calciomercato, game over: via libera Juventus | Colpaccio a zero

Calciomercato Juventus, via libera a sorpresa per i bianconeri: un top club si è ritirato dalla corsa al calciatore.

Puntellato con l’acquisto di Denis Zakaria, la mediana della Juventus continua ad essere in cima ai pensieri della dirigenza bianconera, che sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni intriganti.

In quest’ottica, occhio a ciò che potrebbe succedere sul fronte Kessié, con l’ivoriano che da tempo ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Milan. Il “Presidente” è corteggiato da alcuni club di Serie A e di Premier, e sembrava ad un passo da un accordo di massima con il Barcellona. Stando a quanto riferito da “Sport“, però, i catalani si sarebbero ritirati nella corsa alla mezzala del Milan, giudicando le sue pretese economiche eccessivamente elevate. Da tempo i blaugrana hanno avviato una politica volta al ridimensionamento del monte ingaggio, e le richieste economiche dell’attuale calciatore del “Diavolo”, seppur acquistabile dalla prossima estate senza alcun esborso di cartellino, non rientra in questa categoria.

Calciomercato Juventus, niente Kessié per il Barcellona | Sfida con l’Inter?

A questo punto, con un Barcellona in meno, la Juventus – che continua a monitorare la situazione – dovrebbe fronteggiare la concorrenza dell’Inter, con Marotta che fiuta la possibilità di intavolare un Calhanoglu bis. Particolare attenzione, però, bisogna prestare alle sirene dalla Premier: Kessié piace e non poco anche ad Antonio Conte, che lo avrebbe voluto già negli anni in cui sedeva sulla panchina dei Campioni d’Italia uscenti, con lo stesso Real Madrid che avrebbe avviato i primi contatti per tastare esplorativamente la situazione.