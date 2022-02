Calciomercato Juventus, stretta finale per Dybala | La carta vincente – VIDEO

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Paulo Dybala continua a tenere banco: la carta vincente dei bianconeri.

Rigenerato dalla cura Vlahovic, Paulo Dybala contro l’Hellas Verona ha percorso più chilometri in 75 minuti di gioco che nell’arco di un’intera stagione. Stimolato dalle stilettate di Arrivabene, la Joya è consapevole del fatto che il tempo delle occhiatacce al management bianconero è terminato. Urge una risposta convincente sul campo, in contesti molto più probanti: un banco di prova che, volente o nolente, potrebbe risultare decisivo ai fini del rinnovo del contratto in scadenza del 2022, per discutere del quale le parti si sono dati appuntamenti nella seconda metà del mese di febbraio. Finalmente tonico da un punto di vista atletico, Dybala ha servito un cioccolatino al suo nuovo collega di reparto, che l’ex Fiorentina ha scartato con un sinistro che ha lambito la parte interna del palo: un binomio che – si spera – possa giovare e non poco all’argentino, che finalmente ha un ariete d’area di rigore nel cui cono d’ombra potersi muovere.