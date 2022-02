Calciomercato Juventus, De Ligt ai saluti | Decisa la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, il futuro di De Ligt è ormai appeso ad un filo: la decisione dell’olandese che cambia tutto.

Messa in cantiera una sessione invernale di calciomercato che ha acceso l’entusiasmo della tifoseria, in casa Juventus si programma già le mosse per la prossima estate, quella che, nelle idee dei vertici dirigenziali bianconeri, dovrà configurarsi come quella del rilancio definitivo.

Il mese di febbraio, in quest’ottica, risulterà fondamentale: i vari Dybala e Cuadrado, per citarne alcuni, aspettano di capire le intenzioni del management della “Vecchia Signora”, che tra qualche mese potrebbe essere costretta ad un “sacrificio” doloroso. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, infatti, Matthijs De Ligt sembra essere sempre più lontano dalla Juventus: i quasi 8 milioni di euro più 4 di bonus rappresentano una vera e propria spada di Damocle, motivo per il quale una sua eventuale cessione è ritornata pista assolutamente in auge. Ma c’è di più.

Calciomercato, De Ligt ha già deciso: addio alla Juventus

L’ex difensore dell’Ajax – stando alla medesima fonte – avrebbe già maturato l’intenzione di cambiare aria, lusingato dalle avances del Barcellona e del Chelsea. A partire dalla prossima estate si attiverà la clausola rescissoria dal valore di 125 milioni di euro, ma la sensazione è che la cessione di De Ligt possa materializzarsi a cifre drasticamente inferiori. “Repubblica”, riferiva come la “Vecchia Signora” potesse incamerare circa 90 milioni dalla cessione dell’assistito di Mino Raiola, scenario assolutamente verosimile. L’intreccio con il Chelsea, poi, potrebbe non essere finito qui, dal momento che proprio dai Blues la Juventus potrebbe pescare il nuovo difensore: stiamo parlando di Antonio Rudiger, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto con i Campioni d’Europa uscenti in scadenza nel 2022. E pensare che giugno è ancora lontano…