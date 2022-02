Juventus-Sassuolo, ultim’ora ufficiale: Allegri sorprende tutti | Ecco i convocati

Juventus-Sassuolo. Allegri sorprende tutti con una scelta di formazione inedita. Manca un giocatore tra i convocati.

Juventus-Sassuolo questa sera una sfida secca tra i bianconeri e il Sassuolo per il passaggio in semifinale del torneo della Coppa Italia. Una partita cruciale che sorprende anche per la scelta tecnica. Tra i convocati per il match dell’Allianz Stadium, non figura Kean: il bomber italiano non è presente nella lista dei convocati. Al suo posto ci saranno Aké e Soulé.

Kean non è infatti presente nella lista degli attaccanti che sarà invece composta da Vlahovic, Dybala, Morata, Kaio Jorge, Aké e Soulé.

Juventus-Sassuolo, Allegri lascia fuori Kean

Moise Kean non sarà quindi presente nella lista degli uomini disponibili per la sfida valida per il passaggio in semifinale del torneo. Non ci sarà nemmeno Chiellini ancora fuori per il problema al polpaccio ma la buona notizia che i bianconeri rivedranno, possibilmente dal primo minuto, Leonardo Bonucci.

Una sfida cruciale che non ammette errori. Allegri e i ragazzi faranno di tutto per qualificarsi in semifinale e cercare uno degli obiettivi stagionali, la Coppa Italia tenendo presente che anche gli altri obiettivo sono ancora tutti nel vivo delle possibilità, Champions inclusa. Proprio in questo mesa si giocherà la prima sfida degli ottavi di finale nella trasferta di Villareal.