Calciomercato Juventus, “vendetta” Bayern | Affarone low cost

Si guarda già avanti ovviamente per quanto riguarda il calciomercato di una Juventus che vuole diventare sempre più forte e competitiva.

La squadra di Allegri ha visto arrivare a gennaio due rinforzi davvero di grande spessore come Vlahovic e Zakaria, che si sono presentati alla grande segnando un gol al debutto contro il Verona. Ora però si deve guardare avanti, ai possibili colpi per l’estate.

Ci sarà da puntellare anche il pacchetto arretrato, e per la difesa ci sono delle interessanti occasioni anche nella lista dei possibili svincolati, giocatori che non hanno intenzione di rinnovare il loro contratto. Tra questi c’è Antonio Rudiger, centrale ben conosciuto anche in Italia.

Calciomercato Juventus, Bayern Monaco in pressing su Rudiger

Il futuro del difensore ex Roma è ancora in bilico, visto che nonostante la corte del Chelsea non pare intenzionato a firmare il rinnovo con la formazione londinese. Ci sono tante squadre che sono interessate ad ingaggiarlo, e del resto parliamo di uno dei difensori più forti che ci sono in circolazione, capace anche di ricoprire più ruoli.

C’è però una squadra che sembra essere in pole position per aggiudicarselo ed è il Bayern Monaco. Pronto a soddisfare le sue richieste economiche pur di portarlo in Bundesliga. I bavaresi devono assolutamente trovare un nuovo difensore dopo che Sule ha deciso di non rinnovare, accasandosi al Borussia Dortmund.