Juventus, due nuovi titolari per Allegri | Come cambia la formazione

La Juventus ha chiuso un calciomercato di gennaio davvero stratosferico, che ha visto arrivare a Torino due grandi campioni.

All’inizio del mese che si è appena concluso sembrava davvero complicato che la società bianconera potesse rivoluzionare la sua rosa. E anche lo stesso Allegri aveva sottolineato come il suo organico non avrebbe subìto cambiamenti. Ma le cose sono cambiate con il trascorrere delle settimane.

Adesso l’allenatore bianconero può contare su due grandi innesti per la parte rimanente della stagione. Vlahovic è il bomber chiamato a fare la differenza, Zakaria il centrocampista che dovrà dare copertura ed equilibrio. Come vedremo in campo adesso la Juventus?

Juventus, tante soluzioni tattiche per Allegri con questi acquisti

Gli arrivi di Zakaria e Vlahovic sono destinati a cambiare la formazione tipo della Juventus fino alla fine della stagione. Perché Allegri punterà forte su di loro ed è pronto ad affidargli con costanza una maglia da titolare. L’infortunio di Chiesa e la cessione di Kulusevski priva la squadra di due esterni offensivi, quindi è probabile vedere la squadra in campo con un trequartista dietro le due punte oppure con una sola punta e dietro due trequartisti. Vlahovic è destinato ad essere il centravanti titolare, con Dybala pure titolare fisso. O come punta o come trequartista. Certo anche il 4-2-3-1 potrebbe essere una soluzione tattica in alcuni frangenti, ma più presumibilmente si vedrà un centrocampo a tre con Zakaria nuovo perno centrale. Mossa che consentirà a Locatelli di giocare come mezzala. Arthur, Rabiot e McKennie (che può giocare anche più avanzato) si contenderanno l’ultimo posto.