Calciomercato Juventus, a gennaio non si è mosso | Pronta l’asta estiva

Il calciomercato della Juventus di fatto non finisce mai perché adesso lo sguardo della dirigenza bianconera è rivolto all’estate.

Chiusa la finestra dei trasferimenti invernali con l’approdo di due campioni come Vlahovic e Zakaria, adesso si deve pensare ai possibili innesti estivi. Ai possibili colpi da mettere a segno per rendere ancora più forte la Juventus.

Tra i pezzi pregiati dell’estate ci sarà Ousmane Dembelè, che ha il contratto in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Esterno offensivo, è appetito da molte big europee ed è stato accostato più volte anche alla Juve.

Calciomercato Juventus, Dembelè in estate colpo a zero: lo cercano le big

Come ha sottolineato Fabrizio Romano su Twitter, alla fine il giocatore del Barcellona è rimasto in Spagna e non è stato mai vicino a passare ad un altro club a gennaio. Chelsea, Manchester United, Arsenal e Tottenham, chi per un motivo e chi per un altro, non hanno mai affondato il colpo così come il Psg.

Ousmane Dembélé stays at Barça – he’s never been really close to sign with any club this January. 🚫🔵🔴 #FCB ▪️ Man Utd not even interested

▪️ Chelsea never opened talks

▪️ Tottenham never been close

▪️ No interest in Arsenal swap

▪️ No clubs agreement with PSG Ousmane stays. pic.twitter.com/NOsSp4brJ6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

E a questo punto è facile pensare che Dembelè, salvo rinnovi a sorpresa, sarà uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo. Ci sarà l’opportunità di ingaggiarlo a parametro zero e chissà che anche la Juventus non possa fare un tentativo per portarlo a Torino.