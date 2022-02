Calciomercato Juventus, doppio addio clamoroso | Zaniolo arriva così

Calciomercato Juventus, un doppio addio clamoroso per arrivare a Zaniolo. Le indiscrezioni portano a questa soluzione per il fantasista della Roma

Senza poche discussioni, perché questo è davvero risaputo, la Juventus è interessata alle prestazioni di Nicolò Zaniolo. Il fantasista della Roma, classe 1999, è entrato nel mirino della società bianconera da diverso tempo e, in questo frangente – dove c’è un vero e proprio rinnovamento dentro la Vecchia Signora – un nuovo affondo, alla fine della stagione, ci potrebbe anche stare.

Certo, bisogna capire come potrebbe arrivare un giocatore che ha davanti molti anni di carriera ad alti livelli e che per questo la Roma difficilmente si lascerà scappare. Servono soldi, e anche tanti, per convincere Tiago Pinto. E secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina, non è nemmeno detto che Cherubini possa accelerare. Un arrivo di Zaniolo sarebbe legato a un doppio addio clamoroso.

Calciomercato Juventus, Zaniolo arriva così

Il quotidiano sottolinea come la Juventus si potrebbe realmente muovere verso il calciatore della Roma solamente se Allegri dovesse perdere dall’attuale rosa sia Paulo Dybala che Alvaro Morata. Due situazioni differenti quelle dei due attaccanti: il primo è in scadenza e ancora non ha rinnovato, il secondo dovrebbe essere riscattato dall’Atletico Madrid per 35 milioni di euro alla fine della stagione. Ma l’arrivo di Vlahovic ha anche cambiato le prospettive.

Sì, perché qualora i due lì davanti dimostrassero di avere un certo feeling con l’attaccante serbo – la prima uscita contro l’Hellas Verona dà questa sensazione, ma è ancora presto per tirare le somme – allora Cherubini potrebbe decidere di affidarsi ancora all’argentino e allo spagnolo. Certo, servirebbe anche in questo caso un investimento decisamente importante, ma l'”usato sicuro” potrebbe spingere per questa soluzione. Insomma, i prossimi mesi saranno quelli decisivi per capire il futuro dei due.