Calciomercato, Zaniolo-Juve: la svolta | 40 milioni ad una condizione

Calciomercato, in estate il giovane calciatore potrebbe rompere con la società giallorossa. Ecco cosa potrebbe accadere.

Sarebbe inevitabilmente il colpo dell’estate. Un colpo che in casa Juventus hanno in canna da tempo. Un po’ com’è successo con Dusan Vlahovic. Prima un lungo corteggiamento e poi l’assalto nel momento giusto, quando ormai erano in pochi a credere che l’ex centravanti della Fiorentina potesse approdare a Torino già durante il mercato invernale.

Nel mirino dei bianconeri adesso c’è Nicolò Zaniolo, calciatore che ha sempre avuto un feeling speciale con la Vecchia Signora come testimoniano i numerosi post pubblicati sui social network quand’era ancora un adolescente e non celava le sue simpatie. E La Juventus l’ha sempre osservato con una certa ammirazione, sin dalle prime presenze con la maglia giallorossa. Tiago Pinto, generale manager della Roma, l’altro giorno è stato abbastanza chiaro. Zaniolo non resterà nella Capitale a vita. Ma la sua partenza potrebbe arrivare prima del previsto. Come riporta l’emittente televisiva Sportitalia, in caso di rottura tra la Roma e il giocatore nella prossima estate, nel suo futuro ci sarebbe proprio la Juventus. Disposta a sborsare quaranta milioni per averlo.

Calciomercato Juventus, se Zaniolo rompe con la Roma il suo futuro è a Torino

Certo, quaranta milioni rappresentano un azzardo per un giocatore che ancora fa fatica ad affermarsi nel campionato italiano, ma che ha tutto per diventare un top a livello europeo e mondiale. Finora si è parlato spesso della sua incostanza e dei suoi problemi a livello caratteriale, uno dei suoi limiti più grandi. A Torino però potrebbe cambiare tutto. Una scommessa, insomma. Da fare quasi ad occhi chiusi.