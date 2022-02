Juventus, Dybala e il rinnovo: cambia nuovamente tutto | La “Joya” ha deciso

Juventus, entro fine mese si saprà di più sul rinnovo del numero dieci argentino: la società non vuole andare oltre quella data.

Ormai da mesi è uno dei temi più caldi in casa Juventus. Paulo Dybala rinnova o non rinnova? Questo il dubbio amletico che pervade i tifosi bianconeri. Che da una parte non vorrebbero privarsi di un calciatore di assoluto talento come l’argentino. Uno che inevitabilmente può dare ancora tanto alla causa bianconera. Torino, tra l’altro è la sua casa da sette anni e con la piazza è indubbio che ci sia un feeling speciale.

In estate la “Joya” andrà in scadenza e quel rinnovo che doveva essere firmato lo scorso dicembre giace ancora sul tavolo dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Ma come riporta Sportmediaset, la Juventus pretende una risposta definitiva da Dybala entro fine mese. Non oltre. Nell’ultima settimana di febbraio l’agente dell’argentino dovrà dare un cenno. La dirigenza bianconera vuole che il suo numero 10 rimanga, ma alle sue condizioni. La cifra del rinnovo non dovrà superare quella di Dusan Vlahovic (sette milioni), l’ultimo arrivato alla Continassa. E se Dybala dovesse alzare il tiro, arriverebbe deciso il niet da parte della Juventus, che non sarebbe più disposta ad assecondarlo. A quanto pare, però, il giocatore è pronto a trattare dopo la “maretta” dei mesi scorsi.

Juventus, anche l’ingaggio alto di De Ligt sarebbe un problema

Le ultime settimane, infatti, avrebbero convinto Dybala a sotterrare l’ascia di guerra. La sua volontà è quella di cercare a tutti i costi un accordo con la squadra che gli ha permesso di affermarsi ad alti livelli. Sportmediaset tuttavia pone l’accento anche sulla situazione che riguarda Matthijs de Ligt. Il difensore olandese non è in scadenza come Dybala ma il suo ingaggio di oltre otto milioni va oltre gli standard stabiliti recentemente dalla società e non è escluso che si possa prendere in considerazione la sua cessione.