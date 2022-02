Juventus-Sassuolo, i tre indizi dalla rifinitura: la decisione su Vlahovic e Dybala

Juventus-Sassuolo, stasera i bianconeri scendono in campo per i quarti di finale di Coppa Italia: ecco gli indizi dopo la rifinitura

Una partita importante quella di stasera: una gara da dentro o fuori. Non può sbagliare la Juventus di Massimiliano Allegri, che affronta il Sassuolo per cercare di staccare il pass per le semifinali di Coppa Italia, obiettivo come sempre della stagione bianconera.

E il tecnico livornese, anche guardando le indicazioni che sono arrivate dalla rifinitura bianconera, sembra decisamente non aver preso sottogamba l’impegno. Inoltre, in questo momento, c’è anche da affinare l’intesa di Zakaria e Vlahovic con il resto della squadra. Ecco perché i due innesti di gennaio – subito decisivi contro l’Hellas Verona – dovrebbero scendere entrambi in campo dal primo minuto. Ecco, comunque, le indicazioni che sono arrivate.

Juventus-Sassuolo, la decisione su Vlahovic e Dybala

Se Dusan dovrebbe nuovamente guidare l’attacco bianconero, potrebbe partire dalla panchina Dybala, in questo caso per fare posto a Cuadrado che dovrebbe completare il reparto offensivo insieme a Morata. .In porta giocherà Perin, ovviamente, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da De Sciglio a destra e Alex Sandro a sinistra: il brasiliano al momento appare favorito su Pellegrini. In mezzo, al fianco a de Ligt, ci sarà Bonucci.

Scelte che dovrebbero essere state fatte anche in mezzo al campo. Seconda maglia da titolare consecutiva per Zakaria, che giocherà alla destra di Arthur, uno che a suon di prestazioni si sta decisamente guadagnando una maglia da titolare. L’altro interno invece dovrebbe essere McKennie. Insomma, una Juve tutt’altro che di seconde linee con la netta sensazione che si voglia chiudere in maniera veloce la pratica. Anche perché il Sassuolo, così come confermato ieri da Dionisi, cercherà sì di strappare la qualificazione, ma la testa è soprattutto alla prossima sfida di campionato contro la Roma di domenica.