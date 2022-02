Juventus, ultim’ora Coppa Italia: ufficiale, l’eventuale avversaria in semifinale

Juventus, ecco chi incontrerebbero i bianconeri nel penultimo atto della competizione se dovessero avere la meglio sul Sassuolo.

Tra pochi minuti la Juventus scenderà in campo all’Allianz Stadium per affrontare il Sassuolo. In palio ci sono le semifinali di Coppa Italia, una competizione che i bianconeri non hanno alcuna intenzione di snobbare o di prendere sottogamba. È sempre stato così, tra l’altro, durante la precedente gestione di Massimiliano Allegri, che nel suo passato juventino in questo torneo ha trionfato per quattro volte di fila.

Nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse oltrepassare l’ostacolo Sassuolo, in semifinale troverebbe la Fiorentina. Sì, proprio i viola di Vincenzo Italiano ma soprattutto l’ex squadra di Dusan Vlahovic, diventato il “traditore” per eccellenza a Firenze, una piazza che sente sempre parecchio la sfida con la Juventus.

Juventus, in semifinale eventuale sfida con la Fiorentina

Partita spettacolare quella di Bergamo tra l’Atalanta e i gigliati, terminata con un pirotecnico 2-3. La Fiorentina ha avuto la meglio a pochi secondi dalla fina, quando tutto era ormai apparecchiato per i supplementari. Di Milenkovic il gol decisivo che ha estromesso gli uomini di Gian Piero Gasperini dalla Coppa Italia. Resistenza eroica dei viola, costretti a giocare in dieci uomini da metà ripresa per via dell’espulsione di Martinez Quarta, che dunque sarà assente nella gara semifinale d’andata.

Match che, sempre in caso di passaggio del turno della Juventus, si giocherebbe allo stadio “Franchi” di Firenze nella prima settimana di marzo.